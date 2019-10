Le Monde est un Village : Carte Blanche Manou Gallo sur Auvio

Carte Blanche Manou Gallo Dans son pays natal, la Côte d’Ivoire, Manou Gallo a expérimenté l’Art des percussions. Arrivée en Belgique, elle s’enthousiasme pour de nombreuses collaborations avant d’opter dernièrement pour l’exposition franche et féminine de la basse électrique avec son dernier album The Queen Of Afro Groove qui propose des compositions avec Bootsy Collins ! Manou Gallo nous ouvre les portes de sa discothèque et partage avec nous ses références artistiques Présentation : Didier MELON

