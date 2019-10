Le Monde est un Village : Carte Blanche Giacomo Lariccia sur Auvio

Carte Blanche Giacomo Lariccia Le musicien et chanteur italien Giacomo Lariccia a quitté Rome pour poursuivre ses études musicales à Bruxelles, et notre capitale a été un véritable coup de cœur pour lui. Après y avoir étudié et pratiqué le jazz, il se découvre un talent de compositeur, de chanteur et de conteur d’histoires, de «cantastorie». Quelles musiques souhaitera-t-il partager avec nous ? Nous lui laissons Carte Blanche pour le découvrir Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village