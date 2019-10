Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

CD Rebujo de Dona Onete - La chanteuse, poétesse et compositrice brésilienne, née en 1939 dans l'Etat du Para, a été secrétaire d'Etat à la Culture, a toujours nourri un grand intérêt pour l'histoire de son pays et est sensible aux différences de genres. Artiste engagée et colorée, elle nous propose son troisième disque, qu'elle présente en concert CD Famous Tracks de Cafe del Mundo - Guitaristes épatants de technique, de vitesse et de connivence, Jan Pascal et Alexander Kilian, développent autour de six cordes acoustiques des compositions et des reprises. Sur leur disque précédent, ils reprenaient Astor Piazzolla ou Schubert, sur ce dernier, Chick Corea, Al di Meola, Paco de Lucia, Manuel DeFalla... avec, en effet, de fameuses compositions. Présentation : Didier MELON

