Le Monde est un Village : Reportages Zoniënklanken + Kokopelli sur Auvio

Au travers de rencontres et d'enregistrements de concerts, Jean-Bernard Rauzer nous propose la découverte de deux événements musicaux : le Zoniëklanken et le festival Kokopelli. Rendez-vous en Forêt de Soignes pour une balade musicale insolite où nous croiserons le Duo Seco (Sénégal/RDC) et Arghanoun (Iran/France), avant une immersion au festival Kokopelli, en Flandre-Occidentale, pour une rencontre surprenante entre une fanfare de la région et des musiciens gnawas. Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village