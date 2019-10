Le Monde est un Village : Carte Blanche Osman Martins sur Auvio

Carte Blanche Osman Martins Chanteur, compositeur et guitariste brésilien installé en Belgique, Osman Martins a notamment développé un généreux projet avec le Quatuor MP4, Pierre Slinckx et Osvaldo Hernandéz-Napoles. Osman a Carte Blanche ce mercredi et nous emmène à la rencontre de ses maîtres et influenceurs. Moment de partage au programme… et un saut dans l’histoire musicale du Brésil ! Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village