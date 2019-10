Le Monde est un Village : Las Lloronas sur Auvio

Sura Solomon et Amber in`t Veld, jeunes musiciennes basées à Bruxelles, sont à l'origine du projet Las Lloronas. Avec leurs voix, guitare et accordéon, elles ont développé un univers intime et poétique, authentique et engagé. En pleine préparation d'album, elles nous rejoignent pour évoquer leur travail... et nous jouer quelques titres en acoustique ! Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village