Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Stand into a deep de Meszeczinka – Arrêt sur image avec ce disque nouveau d’une formation bien connue en Hongrie qui fête dix années d’activités locales et européennes. Meszeczinka signifie La Petite Lune. Musicalement nous sommes bercés par une proposition éclectique entre chants de gorge, techniques vocales de Sibérie, rituels et transes, sans oublier berceuses et chansons d’amour Egoli de Africa Express – Le collectif musical Africa Express réunit depuis 2006 des musiciens aux passés et cultures très différentes. Chaque disque et concert est différent et permet une nouvelle lecture de leur travail créatif. Après un passage en Afrique du Sud, il propose avec Egoli un disque aux essences électroniques, fraîches, futuristes et collaboratives Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village