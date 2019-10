Le Monde est un Village : Focus Brésil sur Auvio

La culture est toujours autant malmenée au Brésil depuis les dernières élections et les musicien.e.s ont particulièrement souffert. Éclaircie et satisfaction toutefois car ces derniers temps, les productions reviennent. Avec notre observateur éclairé de la musique brésilienne Zjakki Willems, nous en aborderons deux ce soir : Dj Dolores et Siba, emblématiques de la richesse des musiques traditionnelles et des envies de rencontres locales Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village