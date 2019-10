Le Monde est un Village : Concert Celso Piña / Focus Festival des Libertés sur Auvio

Concert : Celso Piña, chanteur et accordéoniste mexicain, nous a quittés récemment. Surnommé `El Rebelde del acordeón' (le rebelle de l'accordéon), il a célébré la Cumbia pendant quarante ans, et enregistré une trentaine d'albums. Nous l'écoutons ce soir, enregistré en concert par nos collègues suisses au Paléo Festival de Nyon Focus : Du 17 au 26 octobre, le Festival des Libertés mobilise diverses formes d'expression pour témoigner de la situation des droits et libertés dans le monde. Entre autres documentaires, débats, spectacles, expos, nous nous penchons sur les artistes qui s'y produiront en concert dont les Négresses Vertes, Chicos y Mendez, Odezenne, Alpha Blondy, Steffig Raff,... Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village