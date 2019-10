Le Monde est un Village : Rosa Quartet / Nawaris sur Auvio

Rosa Quartet / Nawaris Invités Stephanie Scultore et Matteo Carola - Rosa est un quartet de musique brésilienne né à Bruxelles. La chanteuse Stéphanie Scultore et le guitariste Matteo Carola nous rejoignent en studio pour évoquer leur nouveau disque Chorando Sim, qui prend plaisir à mêler compositions et arrangements de certains titres brésiliens. Rosa sera en concert le 24 octobre à Bruxelles et le 27 octobre à Sart-Risbart Nouveauté – Bach A Bagdad de Nawaris – Depuis quelques années nous croisons sur nos routes musicales le luthiste irakien Hussein Rassim. Nous apprécions ce soir des extraits du deuxième disque de son groupe Nawaris, sorti tout récemment sur le label Homerecords Présentation : Didier MELON

