Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

CD O du Collectif Medz Bazar - Né il y a 7 ans à Paris, ce collectif est composé de musiciens de cultures arménienne, américaine, turque et française. Dans leur réflexion commune apparaissent des thèmes comme les frontières culturelles, politiques, sociales. Ce disque dédié à l'amour est joué ce vendredi au Senghor à Bruxelles et sur l'antenne de La Première. Où que vous soyez Medz Bazar est au plus près de vous CD Amadjar de Tinariwen - Les hommes du désert se jouent des frontières depuis de longues années. Tinariwen continue son avancée vers nous avec des collaborations variées et enthousiastes. Parmi les 13 nouvelles propositions de ce disque, nous retrouvons des collaborations avec Noura Mint Seymali, Warren Ellis ou Rodolphe Berger Présentation Didier Melon

Émission Le Monde est un Village