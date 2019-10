Le Monde est un Village : LIVE d'Elixir au Marni (Ixelles) sur Auvio

LIVE - Elixir au Marni (Ixelles) Vous l’attendiez ? Voici le grand retour des LIVE ! Nous rejoignons Aurélie Dorzée, Tom Theuns et Michel Massot sur la scène du théâtre Marni, pour découvrir leur projet tout neuf en trio : Elixir. Un univers singulier et poétique et la subtile alchimie de leurs voix, cordes et cuivres… Vous pourrez voir et écouter d'étranges instruments, dont certains ont été inventés pour le projet, comme la viole d’amour, le mandolauto, le psaltérion ou le violon à clou. Présentation Didier Melon

Émission Le Monde est un Village