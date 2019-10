Le Monde est un Village : Carte Blanche à Esteban Murillo sur Auvio

Malgré son jeune âge, Esteban Murillo incarne le flamenco contemporain livré avec passion, naturel et générosité. Issu d'une famille espagnole venue en Belgique afin d'imaginer une vie meilleure, Esteban a pu profiter des conseils et des réflexions de ses parents. Nous le recevons ce mercredi et explorons sa discothèque... Est-t-elle uniquement orientée flamenco, habitée par les légendes flamencas ? Retrouvons-nous et écoutons ses propositions ! Présentation: Didier Melon

Émission Le Monde est un Village