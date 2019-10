Le Monde est un Village : L'Ensemble Vibrations / Voix de Femmes sur Auvio

Reportage : Vibrations - Jean-Bernard Rauzer nous propose régulièrement des sons et des images captés aux quatre coins du monde. Cette fois, c'est à Schaerbeek, Bruxelles qu'il nous emmène, à la rencontre de l'Ensemble Vibrations, un septuor de flûtes traversières aux sonorités multiples où l'on retrouve notamment Philippe Laloy et Pascale Simon. Voix de Femmes : Elise Dutrieux et Aurélie Charneux - Du 10 au 26 octobre, le festival Voix de Femmes se tiendra à Liège. Elise Dutrieux nous détaille le programme de l'événement qui donne une visibilité à des artistes et créatrices aux pratiques singulières et éclectiques. Parmi elles, Aurélie Charneux y jouera le vendredi 18/10 avec le Mamaliga Orkestar. La clarinettiste définit et balise pour nous ses nouvelles intentions artistiques... Présentation : Didier Melon

Émission Le Monde est un Village