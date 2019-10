Le Monde est un Village : Delgres / AfricaNight sur Auvio

Invité Pascal Danaë - Chanteur et guitariste de Delgres, Pascal Danaë nous présente le projet et l’album Mo Jodi, animé par l’énergie de l’ambiance créole, des Caraïbes et du blues. Le trio franco-guadeloupéen sera en concert au Botanique le 13 octobre dans le cadre du festival Francofaune Invité Marc François – L’AfricaNight aura lieu à Eupen ce weekend et Marc François nous rejoint pour détailler la programmation pluridisciplinaire de ce festival convivial dédié aux amoureux de la culture africaine, où l’on pourra apprécier notamment les concerts de BKO Quintet ou Hakili Tamo Présentation : Didier Melon

Émission Le Monde est un Village