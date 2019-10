Le Monde est un Village : Invité Kieran Fahy - Shantalla sur Auvio

Invité Kieran Fahy - Shantalla Composé de musiciens irlandais et d’une chanteuse écossaise, tous installés en Belgique, Shantalla est actif depuis plus de 20 ans. Le violoniste Kieran Fahy vient nous parler de leur album tout neuf : From The East Unto The West. Nous en découvrons quelques titres dans un voyage aux saveurs celtiques, en attendant de retrouver l’équipage au complet pour un concert très attendu au Théâtre Molière à Ixelles … Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village