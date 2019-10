Le Monde est un Village : Concerts Florilège d’été 2/2 sur Auvio

Concerts Florilège d’été 2/2 Deuxième et ultime arrêt parmi les concerts captés par l’équipe du Monde est un Village lors de l’été 2019. Des moments rares et donc précieux. L’espace d’une heure, en voici quelques-uns… en provenance des Afronautes, de Couleur Café, du Sfinks Mixed, d’Esperanzah ou du Festival d’Art de Huy. Ces vibrations à vivre ou à revivre ont été enregistrées dans les meilleures conditions possibles et vous rappelleront certainement de capiteux souvenirs ! Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village