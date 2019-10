Le Monde est un Village : Carte Blanche Ariane Cohen-Adad sur Auvio

Carte Blanche Ariane Cohen-Adad La violoniste Ariane Cohen-Adad a grandi dans la région de Lyon et s’est récemment établie dans notre Royaume pour développer et étoffer une collaboration artistique avec le mandoliniste Jefferson Louvat. Szabadsag est né… et le duo est en train de réaliser de nouveaux titres pour un second disque. Nous avons demandé à Ariane de camper dans sa discothèque, de repérer quelques enregistrements signifiants pour elle et de les partager avec les auditeurs du Monde est un Village. Voici sa Carte Blanche… avec ou sans musiques klezmer ? Avec, certainement ! Présentation : Didier MELON

