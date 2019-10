Le Monde est un Village : Session acoustique Habib Koité sur Auvio

Session acoustique Habib Koité Habib Koité nous rejoint en studio avec sa guitare ! Une belle occasion d’écouter le chanteur et guitariste malien nous parler de son nouvel album Kharifa… et nous en livrer quelques extraits en acoustique avant son concert le 16 octobre au Théâtre Molière à Bruxelles. Habib s’est fait attendre pour ces nouvelles compositions mais l’attente est très clairement récompensée avec des moments nouveaux, surprenants et insolites comme l’apparition, par exemple, d’un accordéon parmi les instruments… A ne pas manquer ! Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village