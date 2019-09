Les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont toujours bien représentés dans Le Monde est un Village... et un peu plus encore avec une programmation spéciale ce vendredi ! Avec Quentin Dujardin et Didier Laloy, Patrick Deltenre et Ivan Paduart, Triorganico, Anavantou, Jacques Stotzem, Anne Niepold, Aurélie Dorzée, Tom Theuns et Michel Massot, ... Présentation : Didier Melon

