Le Monde est un Village : Festival Sonamos Latinoamerica / Dayme Arocena sur Auvio

L'Amérique latine et son incroyable diversité de traditions musicales sera à l'honneur du festival Sonamos Latinoamerica du 23 au 28 septembre. Pour cette 5e édition à Bruxelles, les artistes féminines seront à l'honneur. Osvaldo Hernandéz-Napoles, ambassadeur de l'événement, nous détaille le programme concernant le Chili, le Mexique et l'Argentine CD Sonocardiogram de Dayme Arocena - La chanteuse cubaine présente son 3e album sorti sous Brownswood Recordings, le label de Gilles Peterson. Elle y mélange le jazz, la soul et des influences classiques avec des rythmes et des styles de son pays natal comme le changüí ou le guaguancó sans oublier un fameux clin d'œil aux Orishas. A découvrir en concert à Bruxelles ce 5 octobre... Présentation : Didier Melon

