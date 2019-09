Le Monde est un Village : Invité : Jacques Stotzem sur Auvio

L’inclassable guitariste ’fingerpicking’ Jacques Stotzem est de retour avec un nouvel album solo intitulé Places We Have Been qu’il présentera en concert dès le mois d’octobre. Ses années de musicien sur la route l’ont évidemment inspiré et les titres de cet opus sont liés à des souvenirs “on the road” de Jacques. Il nous nous en dit plus ce lundi CD a moss’! de La Mòssa – Basé en France, l'ensemble vocal féminin La Mòssa propose des polyphonies du monde. Sur ce premier disque aussi bien balancé que réussi, les chants sont comme des jeux, des frissons contenant de belles émanations qui appartiennent à la Nuit des Temps Présentation : Didier Melon

Émission Le Monde est un Village