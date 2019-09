Le Monde est un Village : TempoColor Festival sur Auvio

TempoColor Festival Le festival TempoColor se tient du 13 septembre au 16 octobre aux Chiroux à Liège, avec notamment des concerts d’Esteban Murillo, Aurélie Dorzée et Tom Theuns, ou l’Orchestre International du Vetex. Bénédicte Merland nous présente le programme de ce festival solidaire et pluridisciplinaire, en compagnie de Martha Regueiro de 48 Fm ‘Je suis Africain’ de Rachid Taha – C’est très officiellement ce 20 septembre que sort le disque à la fois nouveau et posthume du chanteur algérien Rachid Taha, décédé le 12 septembre 2018 à l’âge de 59 ans. Ultime livraison de ce créateur qui avait aussi repris ‘Douce France’ ou ‘Ya Rayah’… Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village