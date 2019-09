Invités : Quentin Dujardin & Didier Laloy Quentin le guitariste et Didier l’accordéoniste affichent une nouvelle complicité baptisée Water and Fire. Elle sera déclinée sur disque et en concerts dès ce 21 septembre. Annoncée comme un retour aux sources, cette collaboration nouvelle nous permettra de nous rapprocher de deux fins créateurs aux univers personnels et complémentaires Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village