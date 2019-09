Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

Dentro Desse Mar de Danças Ocultas - Le groupe portugais, basé sur des accordéons diatoniques, nous a régulièrement proposé des associations artistiques. Ce nouveau disque propose, sur le label Galileo, des participations de Carminho, Dora et Jacques Morel, Baum et Zélia Duncan Monkey See Monkey Do de Alma Afrobeat Ensemble - Le disque a été enregistré à Barcelone et concrétise la réflexion et le travail de seize participant.e.s dans une couleur et une vibration qui ne peut laisser de marbre Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village