Le Monde est un Village : Nouveautés sur Auvio

CD 'Chaos Theories' de Soul Jazz Orchestra - Le sextet canadien originaire d'Ottawa nous revient avec un neuvième album groovy et engagé. A la fusion de musiques latines, caribéennes, afro, soul et jazz qu'ils affectionnent s'ajoutent des sonorités britanniques des années 80, alternant titres fiévreux et instrospectifs, couleurs punk, disco ou reggae CD 'The Exorcism of a Spinster' de Hope Masike - Originaire du Zimbabwe, Hope Masike est surnommée la `Princesse du Mbira' (piano à pouce). Connue comme chanteuse du groupe Monoswezi, elle réalise un premier album solo, dans lequel elle évoque avec sensibilité le pays qu'elle aime et aussi la place de la femme Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village