Le Monde est un Village - Nouveautés - 10/09/2019

Kharifa de Habib Koité - Le chanteur et guitariste malien Habib Koité sera notre invité très bientôt pour évoquer son nouvel album Kharifa. Nous découvrons quelques premiers extraits de ce 5e disque, réalisé avec des invités dont Toumani Diabaté, Amy Sacko, Sekou Bembeya Kouyate, ou encore son fils, Cheick Tidiane et son neveu M'Bouillé Koite Pura Vida de Misia - La chanteuse portugaise Misia propose une musique libre et vivante, un Fado qu'elle ne veut ni triste ni joyeux : « C'est un album qui cherche `l'autre', un écho de la fragilité et l'impuissance que nous avons tous ressenti un jour ». 13 plages et les mots de Miguel Torga, Tiago Torres da Silva et Vasco Graça Moura, entre autres. Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village