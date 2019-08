Le Monde est un Village - Reportage au Cap-Vert - 30/08/2019

Praia, la capitale du Cap-Vert, accueille chaque année l'Atlantic Music Expo et le Kriol Jazz Festival. Envoyé spécial pour Le Monde est un Village, Jean-Bernard Rauzer s’est rendu dans l’archipel, avec caméra et enregistreur. L’occasion de découvrir sous d'autres cieux plusieurs artistes de cette édition 2018. Avec Sara Tavares, Jupiter & Okwess, Djazia Satour et Ilam Présentation : Didier MELON

