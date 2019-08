Le Monde est un Village - Carte Blanche à Aurélie Charneux - 27/08/2019

Les 20 ans du Monde est un Village sont une belle occasion de revoir des artistes qui ont forcément évolué et tissé des projets multiples et ambitieux. La clarinettiste Aurélie Charneux a révélé, au gré de son parcours, sa disponibilité et son ouverture aux rencontres. Nous la connaissions avec la formation Klezmic Zirkus, avec Odessalavie, elle a aussi exploré d'autres univers mêlant musique et poésie, avec Lucy Nemorosa - La mère de nos mères...

Émission Le Monde est un Village