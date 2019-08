Le Festival d'Art de Huy aura lieu du 21 au 25 août. Le Monde est un Village y sera avec des émissions en direct et des captations de concerts. Ce mardi, aperçu du programme et invités : Emmanuelle Greindl, programmatrice et Didier Laloy, Manuel Hermia, Laïla Amezian, Karim Baggili et Bao Sissoko

Émission Le Monde est un Village