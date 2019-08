Spéciale Huy : Sirus Quartet + Keyvan Chemirani - Hâl Invités : Keyvan et Maryam Chemirani retraceront leur parcours singulier et familial autour de la musique iranienne et concernant maintes collaborations... L’accordéoniste Sophie Cavez, le violoniste Baltazar Montanaro ont eux travaillé récemment avec deux musiciens suédois pour développer le projet Sirus, ils nous en parlent.

Émission Le Monde est un Village