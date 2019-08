Le Monde est un Village - Spéciale Huy : 20 ans Le Monde est un Village - 21/08/2019

Soirée Le Monde est un Village a 20 ans au Festival d’Art de Huy avec deux incroyables concerts et d’impressionnants musiciens actifs depuis de belles années sur scènes et sur disques avec traditionnels ou compositions. / Invités : Duo Szabadság & le percussionniste Stephan Pougin, Robbe Kieckens, percussions et le luthiste Tristan Driessens, sans oublier l’original duo composé du guitariste Jacques Stotzem & Dirk Naessens, mandoliniste.

Émission Le Monde est un Village