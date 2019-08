Le Monde est un Village - LIVE Max Vandervorst - 14/08/2019

LIVE Max Vandervorst Compositeur, inventeur d’instruments, ambassadeur de la Pataphonie et musicothérapeute pour objets abandonnés, Max Vandervorst fête son trentenaire de création. Durant toute la saison, il réinterprète à peu près tous les spectacles musicaux créés en trente ans. Invité pour un LIVE au Théâtre Marni, il nous propose une formule spécialement imaginée pour l'occasion, avec le percussionniste Jean Ejaspapa Gnonlonfoun de Patafrica, et le claviériste Frank Wuyts qui participe notamment au spectacle Tragawdoukoutrrr-Ode au Gaffophone. Ambiance, surprises et bonne humeur au rendez-vous !

Émission Le Monde est un Village