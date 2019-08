Le Monde est un Village - Carte Blanche à Tuur Florizoone - 08/08/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon Carte Blanche à Tuur Florizoone Tuur a appris le piano dès l'âge de 5 ans, et s'est passionné ensuite pour la musique pop ou les arts du cirque, avant de s'enflammer pour l'accordéon chromatique. Vous ajoutez à ceci son goût pour les voyages et pour les rencontres artistiques et vous obtenez un être curieux, avide de développer des rapprochements avec le Brésil, le Congo ou le Nord de l'Europe... Tuur Florizoone se pose dans notre studio, ouvre sa mémoire musicale et les portes de sa discothèque.

