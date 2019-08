Le Monde est un Village - Carte Blanche à Quentin Dujardin - 07/08/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon Carte Blanche à Quentin Dujardin Le guitariste et compositeur Quentin Dujardin est aussi local qu’international. Son répertoire évoque aussi bien des villages de Condroz que d’autres extrémités maliennes ou malgaches par exemple. Quentin aime l'inattendu et mélange les sons pour les accorder avec cœur. Son amour pour le jazz, la musique classique, le flamenco, le blues ou les musiques du monde composent un univers musical riche et varié qu'il partagera ce soir avec nous.

