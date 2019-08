Le Monde est un Village - Spéciale EN DIRECT depuis Esperanzah! - 02/08/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon Spéciale EN DIRECT depuis Esperanzah! Le mois d’août commence bien avec un incontournable rendez-vous estival : Esperanzah! Le Monde est un Village s’installe à l’Abbaye de Floreffe pour 3 heures d’émission en direct avec extraits de concerts, rencontres avec les artistes et autres surprises. Rejoignez-nous sur le site du festival ou via les ondes de La Première !

