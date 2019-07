Le Monde est un Village - LIVE Anavantou - 26/07/2019

Né de la rencontre entre les Belges de Turdus Philomelos et les Brésiliens de Membrana, Anavantou! syncrétise passionnément les spécificités de ses musiciens, donnant naissance à un "Belgzilian groove" assez unique. Découverte d'un répertoire original et contemporain lors d'un LIVE festif, plein d'énergie et de soleil enregistré dans le cadre chaleureux de la Ferme de la Dîme de Wasseiges... Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village