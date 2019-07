Le Monde est un Village - Pianos - 24/07/2019

88 touches ébène et ivoire et de multiples façons d’en jouer : le piano est au centre de notre programmation ce mercredi. Nous écoutons quelques artistes effleurer les touches et frapper les cordes avec des sensibilités particulières. Avec Ibrahim Ferrer, Pirly Zurstrassen, le Kora Jazz Trio, Jean-Christophe Renault, Jo Kaiat ou encore Camilo Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

