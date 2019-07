Le Monde est un Village - Carte Blanche à Laila Amezian - 25/07/2019

Laïla Amezian aurait pu devenir journaliste mais le chant a été plus fort et son travail sur la voix l’a embarquée vers d’autres pistes… Laïla nous rejoint en studio avec des disques importants pour elle, d’autres voix et d’autres notes que les siennes. Ce partage d’influences nous permettra de nous rapprocher également de certains de ses projets, personnels et collectifs. Une Carte Blanche qui nous permet de rencontrer plus particulièrement une chanteuse talentueuse et attachante Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village