Le Monde est un Village - Concert : Tamala au Festival d'Art de Huy 2018 - 19/07/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon - Concert : Tamala au Festival d'Art de Huy 2018 Tamala explore les infinies possibilités de rencontres entre instruments et univers musicaux. Enregistré en août dernier au Festival d'Art de Huy le trio rassemblant Mola Sylla (chant, kalimba), Bao Sissoko (kora, calebasse) et Wouter Vandenabeele (violon) a fait résonner les cordes et les voix pour un voyage tout en sincérité, en sérénité et en connivence. Un plaisir à écouter, à partager...

Émission Le Monde est un Village