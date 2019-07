Le Monde est un Village - Guitares - 17/07/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon Guitares Souvent 6 cordes, quelquefois moins, quelquefois plus, une caisse de résonnance en bois ou électro-acoustique, la guitare est à l'honneur ce soir. Des cordes jouées passionnément, fortement, férocement, doucement, amoureusement... Avec parmi les interprètes patentés Gurrumul Yunupingu (Australie), Paco de Lucia (Espagne), Fatoumata Diawara (Mali), en passant par la Belgique et Jacques Stotzem, les guitares nous enchanteront...

