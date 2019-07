Le Monde est un Village - LIVE : Chicos y Mendez à Huy - 15/07/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon LIVE : Chicos y Mendez à Huy Chicos y Mendez a sorti récemment un album intitulé 'Esencias'. Cadeau pour Le Monde est un Village : l'un de leurs premiers concerts de présentation de ce répertoire a eu lieu en LIVE depuis le Centre Culturel de Huy. Le collectif emmené par le chanteur et guitariste belgo-péruvien David Méndez Yépez, a fait danser et chanter un public enthousiaste, avec une invitée : la chanteuse Farah El Hour

