Le Monde est un Village - Carte Blanche à Karim Baggili - 11/07/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon Carte Blanche à Karim Baggili Le musicien belge aux origines jordaniennes et yougoslaves a poussé plus d'une fois la porte du studio du Monde est un Village. Alternant avec aisance la guitare électrique, flamenco ou l'oud, Karim Baggili s'est aussi découvert chanteur. Au fil d'albums aux univers différents -Douar, Cuatro con Cuatro, Lea & Kash, Kali City et récemment Apollo You Sixteen I et II-, il démontre exigence, talent et passion. Karim a Carte Blanche ce mercredi

Émission Le Monde est un Village