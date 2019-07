Le Monde est un Village - LIVE : Las Hermanas Caronni à Mons - 12/07/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon LIVE : Las Hermanas Caronni à Mons Sœurs jumelles et respectivement violoncelliste et clarinettiste, Laura et Gianna Caronni retracent dans leur musique leur héritage argentin, ouvert sur plusieurs endroits du monde. Elles ont sorti il y a peu l’album Santa Plastica, avec notamment Erik Truffaz et Piers Faccini. Quelques titres de ce disque sont au programme du LIVE que nous vous proposons ce soir, enregistré en public dans le cadre magnifique du Mundaneum à Mons.

Émission Le Monde est un Village