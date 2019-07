Le Monde est un Village - Carte Blanche à Ialma - 09/07/2019

Groupe vocal 100% féminin basé en Belgique, Ialma puise ses sources d'inspiration dans la culture et les traditions galiciennes. Les quatre interprètes travaillent avec des musiciens belges œuvrant dans les musiques traditionnelles. Les chanteuses Veronica Codesal et Marisol Palomo rejoignent Didier Mélon pour remplir une carte blanche musicale... ou vocale. Un exercice apprécié par les musiciens qui nous rejoignent en studio, et une belle occasion de découvrir d’autres pans des musiques et des personnalités des artistes. Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village