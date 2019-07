Le Monde est un Village - Carte Blanche à Sophie Cavez - 03/07/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon- Carte Blanche à Sophie Cavez L’accordéoniste diatonique Sophie Cavez autodidacte, hyper douée et travailleuse forcenée s’est bien ancrée dans le monde de la musique à boutons. Menant de front ses propres projets et offrant son talent à d’autres, la jeune femme -également bassiste à ses heures- a en quelques années dispersé sur les scènes belges et internationales un nouveau son diatonique alliant puissance, charme et sensibilité. Sophie nous propose quelques disques qui ont marqué son parcours. Soyons gourmands à son écoute !

