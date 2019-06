Le Monde est un Village - Spéciale Couleur Café - 28/06/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Spéciale Couleur Café Depuis le studio RTBF et face aux scènes de Couleur Café, nous vous invitons à vivre le festival en direct via les ondes de La Première mais aussi en vidéo. Interviews, extraits de concerts en direct ou fraîchement enregistrés, moments forts et festifs, avec parmi nos invités : La Yegros, Les Amazones d’Afrique, Amparanoïa, Xavier Rudd, Tiken Jah Fakoly, Salif Keita, … Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village