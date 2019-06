Le Monde est un Village - Concert : Le Monde est un Village a 20 ans II (4/5) - 27/06/2019

Une riche et belle matière livrée avec générosité, spontanéité et talent par des artistes œuvrant en Fédération Wallonie-Bruxelles à l’occasion de la 20e saison du Monde est un Village. Nous savourons une quatrième heure de concert ce jeudi, avec les prestations de Sitardust, Lylac, Baltazar Montanaro et Sophie Cavez, David Mendez Yépez, Thibault Quinet et Badi Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village