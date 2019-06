Le Monde est un Village - Carte Blanche à Manou Gallo - 26/06/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon Carte Blanche à Manou Gallo Dans son pays natal, la Côte d’Ivoire, Manou Gallo a expérimenté l’Art des percussions. Arrivée en Belgique, elle s’enthousiasmera pour de nombreuses collaborations, accompagnera différents projets, avant d’opter dernièrement pour l’exposition franche et féminine de la basse électrique. Son dernier album en date The Queen Of Afro Groove propose même des compositions avec Bootsy Collins. La reconnaissance internationale ! Ce mercredi, Manou Gallo nous ouvre quelques portes de sa discothèque et partage avec nous ses références artistiques. Surprises et découvertes au programme…

Émission Le Monde est un Village