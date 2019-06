Le Monde est un Village - Concert : Le Monde est un Village a 20 ans (3/5) - 20/06/2019

Moments suspendus, subtils, intenses au menu ce jeudi ! Lors du concert anniversaire du 3 mai au 140, nous avons enregistré et filmé 30 prestations uniques d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous vous proposons ce soir celles de Las Lloronas, Nisia, Philippe Laloy Trio, Vincent Rouard Trio, Giacomo Lariccia, Ghalia Benali & Vincent Noiret et Laure Stehlin.



Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village